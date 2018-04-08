حكومة اليمن ترسل دفعة ضبّاط إلى تركيا لـ “أغراض تدريبية”

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، ابتعاث 15 ضابطًا إلى تركيا؛ للمشاركة في دورة تدريبية خاصة بالعمل الأمني.

وقال اللواء رياض الفقير، وكيل وزارة الداخلية لقطاع التدريب والتأهيل، في تصريح للأناضول، إن هذه الدورة الأولى من نوعها ستستمر أسبوعين.

وبحسب “الفقير”، فإن هذه هي الدفعة الأولى، “لكن الوزارة تنسّق لإرسال دفعات أخرى”.

وأوضح أن “المشاركين يحملون رتبًا إشرافية (نقيب وما دون)”، دون تفاصيل أخرى عن موعد انطلاق الدورة.

وفي تصريحات أخرى، نشرها موقع وزارة الداخلية اليمنية، قال “الفقير”:”إن قطاع التدريب والتأهيل في الوزارة وضع خططه وبرامجه التدريبية للعام الجاري في مختلف التخصصات الأمنية التي تحتاجها البلاد”.