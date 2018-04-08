أنباء عن تكليف اللواء عادل القميري برئاسة الأركان اليمنية

ذكرت وسائل إعلام يمنية اليوم الأحد، أن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، قرر تكليف اللواء عادل القميري قائمًا بأعمال رئيس هيئة الأركان العامة، لينوب مكان اللواء طاهر العقيلي الذي أصيب بإنفجار لغم في منطقة الجوف.

ولم يصدر قرار رسمي بهذا الخصوص حتى الآن إلا أن الموقع الرسمي للجيش الوطني “سبتمبر نت”، تناول زيارة قام بها اللواء القميري إلى جبهة غرب مأرب، حيث وصفه بأنه “القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان العامة”.

وترجح وسائل إعلام محلية، أن يصدر قرار من قبل رئاسة الجمهورية، خلال الأيام المقبلة بتعيين القميري رئيسًا للأركان، بدلًا عن العقيلي الذي يتلقى العلاج في ألمانيا.