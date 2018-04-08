بالفيديو.. وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري يهاجم السعودية والإمارات (فيديو)

فاجأ وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري المتابعين في اليمن بتصريحات سعى من خلالها إلى مهاجمة التحالف العربي في اليمن، حيث ألمح إلى اتهام السعودية بالـ”تخاذل” زاعمًا في الوقت ذاته أن الإمارات تمنع الرئيس عبد ربه منصور هادي من العودة إلى عدن.
حديث الميسري، خص به فريقًا من إذاعة فرنسا الدولية “ار اف اي” زار عدن الأسبوع الماضي، وجاء فيه التلميح لاتهام السعودية بالقول إن المملكة لو أرادت تحرير تعز بالكامل لفعلت، ولو أرادت دخول صنعاء، اليوم، لفعلت، في تصريح يريد من خلاله القول ضمنيًا إن المملكة لا تريد تحرير هذه المناطق على حد زعمه.
الميسري قال أيضًا إن الإمارات تمنع هادي من العودة إلى عدن، مشددًا على أن غيابه يسبب الكثير من “الإرباك” دون أن يوضح طبيعة هذا الإرباك.
وقال بن دغر في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط“: “هذه مواقف نرفضها، نحن في الحكومة والرئاسة اليمنية، والأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي يستطيع العودة وقتما شاء للعاصمة عدن، نحن تحالف يقوم على مبادئ واضحة”.
لكن نشطاء يمنيين يقولون إن الميسري معروف بتبدل المواقف.