مسؤول يمني يوجه نداءً لإنقاذ حياة 315 مصابًا بالفشل الكلوي في تعز

وجه مسؤول حكومي يمني، اليوم الأحد، نداءً للحكومة الشرعية والمنظمات الدولية، لإنقاذ حياة 315 مريضًا بالفشل الكلوي في محافظة تعز، قد يواجهون الموت، بسبب النقص الحاد في المستلزمات الطبية.

وأوضح مدير عام مكتب الصحة في محافظة تعز، عبدالرحيم السامعي، في تصريح صحفي أن “هناك 315 مريضًا بالفشل الكلوي، في مستشفيات تعز، يعانون من النقص الشديد في المحاليل والمستلزمات الخاصة بغسيل الكلى، وهو ما قد يعرض حياتهم للخطر، إذا لم يتم الاستجابة لدعم هذه المراكز”.

وأضاف السامعي أن “العاملين الصحيين في هذه المراكز، يعانون من عدم تسلم مرتباتهم منذ حوالي عامين، في ظل توقف الموازنة التشغيلية الحكومية لها”.

وأوضح أن “مأساة المرضى تفاقمت بفعل استمرار الحصار المفروض على المدينة منذ حوالي ثلاث سنوات، وعدم التماس جدية من قبل المسؤولين بحل هذه المشكلة بشكل جذري، وإيجاد الموازنة”، على حد قوله.

ويحاصر مسلحو الحوثي، مدينة تعز، التي يخضع معظم أحيائها لسيطرة القوات الحكومية والمقاومة منذ نحو 3 أعوام.

وفي 18 أغسطس/ آب 2016، تمكنت القوات الحكومية من كسر الحصار جزئيًا من الجهة الجنوبية الغربية، وسيطروا على طريق الضباب.