بن دغر يوجه بصرف مساعدة عاجلة للأديب اليمني الذي عرض مكتبته للبيع

ذكرت مصادر محلية باليمن أن رئيس الحكومة أحمد بن دغر وجه بصرف مساعدة عاجلة لرئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين بصنعاء محمد القعود عقب ساعات من عرض الأخير مكتبته للبيع جراء تدهور الأوضاع المعيشية في البلد .

وأكد رئيس قطاع التلفزيون اليمني جميل عزالدين في تغريدة على صفحته الرسمية في تويتر أن بن دغر وجه بصرف مساعدة عاجلة للأديب محمد القعود الذي أعلن قبل نحو ساعتين، عرض مكتبته الشخصية التي تحتوي على أكثر من 8 آلاف كتاب، للبيع، للوفاء بديونه وتسديد إيجار شقته بصنعاء.

كما نشر حساب في تويتر يحمل اسم “مكتب استقبال الشكاوى” ذات الخبر ، وقال : “وجه دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بصرف مساعدة عاجلة للأديب الكبير محمد القعود.

ويأتي توجيه رئيس الوزراء اليمني تجاوباً مع المناشدة التي نشرها القعود على صفحته في الفيسبوك بسبب المعاناة والظروف التي تواصل غرس أنيابها في أجساد أبناء اليمن بمختلف أطيافهم”.

بينما خلا الحساب الرسمي لبن دغر وكذلك وكالة الأنباء الرسمية التابعة للشرعية والحساب الموثق للرئيس عبدربه منصور هادي لذلك التوجيه.

وكان الأديب اليمني القعود عرض مكتبته في صنعاء مساء السبت للبيع جراء تراكم ديونه وتدهور الأوضاع المعيشية في البلد، في واقعة هي الأولى من نوعها لأحد المثقفين البارزين في اليمن.