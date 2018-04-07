ما حقيقة وضع الإمارات شرطًا لعودة هادي والحكومة اليمنية إلى عدن؟

سخرت مصادر يمنية من التقارير التي زعمت أن التحالف العربي بقيادة السعودية، ممثلًا بدولة الإمارات، اشترط على الحكومة اليمنية إقالة وزير الداخلية أحمد الميسري قبل عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة.

وقالت المصادر لـ”إرم نيوز”: إن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وتأتي ضمن حملة شرسة تواجه التحالف العربي ودوره في اليمن من قبل قطر وحلفائها من جماعة الإخوان المسلمين، وبعضهم أعضاء كبار في الشرعية.

واعتبرت المصادر أن “بعض الأطراف اليمنية تسعى إلى جر التحالف العربي والزج به في خصوماتها وخلافاتها مع أطراف سياسية يمنية أخرى، على خلفية قضايا مختلفة.”