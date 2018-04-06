اليمن: خسائر الاقتصاد الوطني جراء الحرب تتجاوز 100 مليار دولار

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، في الحكومة اليمنية، محمد السعدي، إن حجم الخسائر التي سيتحملها الاقتصاد والمجتمع، جراء الحرب التي فرضتها مليشيات الحوثي على الشعب اليمني، تتجاوز 100 مليار دولار.

وأكد السعدي، خلال مشاركته في أعمال الاجتماع السنوي الـ43 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في تونس، أمس الخميس، أن “الحكومة اليمنية تبذل جهوداً مع شركاء التنمية، وبينهم البنك الإسلامي للتنمية، في تقييم الأضرار وتحديد الاحتياجات في المناطق المتضررة من الحرب، والتي ستكون أساساً لبرنامج إعادة الإعمار والتنمية، واستعادة التعافي الاقتصادي، واستئناف النمو”.

ووصلت حجم التمويلات المعتمدة من البنك الإسلامي لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، خلال العقود الأربعة الأخيرة، إلى 1.137 مليون دولار أمريكي، كما بلغت قيمة الصادرات والواردات المؤمن عليها بواسطة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك لصالح اليمن 169 مليون دولار أمريكي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.