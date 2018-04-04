المخلافي: مؤتمر جنيف الإنساني حقق نجاحًا كبيرًا في دعم الشعب اليمني

قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، اليوم الأربعاء، إن مؤتمر جنيف الإنساني، حقق نجاحًا كبيرًا في دعم سكان بلاده، التي تشهد حربًا منذ أكثر من 3 أعوام.

وأوضح المخلافي في حسابه على “تويتر”: أن “مؤتمر الاستجابة الإنسانية الثاني في جنيف، حقق نجاحًا كبيرًا، في توفير الموارد لتلبية الحاجات الأساسية للشعب اليمني، وتخفيف المعاناة التي سببها الانقلاب، والحرب التي أشعلها الحوثي“.

وأضاف أنه “يغادر اليوم جنيف بعد يوم عمل حافل في المؤتمر، وأنه في طريقه إلى عاصمة أذربيجان باكو لحضور اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز”.

وأمس الثلاثاء، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن الدول المانحة تعهدت برفع قيمة المساعدات الإنسانية لليمن إلى حوالي ملياري دولار خلال 2018.

وكان مؤتمر العام الماضي للدول المانحة، قد جمع 1.1 مليار دولار للمساعدات الإنسانية في اليمن.