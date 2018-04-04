سقوط جرحى إثر هجوم بقنبلة على مدرسة إناث في عدن

تعرضت مدرسة إناث في مدينة عدن التي تشهد فوضى أمنية منذ نحو عامين، لهجوم بقنبلة نفذه شخص اليوم الأربعاء، ما أسفر عن سقوط جرحى في صفوف الطالبات.

وقال شهود عيان، إن أحد الأشخاص قام برمي قنبلة يدوية الى داخل ساحة مدرسة الشوكاني للبنات بدار سعد لتنفجر داخل المدرسة.

ووقع الهجوم لحظة وجود الطالبات داخل الفصول الدراسية، لكن حالة من التدافع والهرب للطالبات تسببت بسقوط عدد منهن جرحى.

وكان للهجوم أن يُحدث كارثة بشرية لو أنه حدث خلال الطابور الصباحي أو خروج الطالبات. ولم تصل الشرطة إلى المدرسة، للتحقيق في الحادثة بحسب عاملين في المدرسة بحسب صحيفة “عدن الغد”.