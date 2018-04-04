اليمن.. وفاة الشيخ ياسر العزي بعد أسبوع من محاولة اغتياله في عدن

توفي إمام وخطيب مسجد عمر بن الخطاب الشيخ ياسر العزي في محافظة عدن اليمنية، اليوم الأربعاء، متأثرًا بجراحه عقب أسبوع من محاولة اغتياله، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وكان العزي تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية، في مديرية المنصورة بمحافظة عدن الأسبوع الماضي.

ومنذ طرد مسلحي الحوثي من عدن، منتصف تموز/ يوليو 2015، تشهد العاصمة المؤقتة لليمن عمليات تفجير واغتيال واختطاف، استهدفت مقارّ أمنية وحكومية وخطباء وأئمة مساجد وضباطًا في الأمن والجيش والمقاومة الشعبية ورجال قضاء.

وكانت وسائل إعلام محلية باليمن تداولت أنباء عن فرار الكثير من أئمة وخطباء المساجد في المدينة على خلفية اتساع عمليات القتل والاغتيالات التي طالت مؤخرًا رجال دين وشيوخًا ودعاة علم، في معظم المحافظات المحررة.