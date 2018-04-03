اليمن.. رئيس المجلس الانتقالي يعود لعدن قبيل زيارة المبعوث الأممي‎

عاد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اللواء عيدروس الزُبيدي، يوم الثلاثاء، إلى عدن، قادمًا من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي عودة الزُبيدي قبيل الزيارة المتوقعة للمبعوث الأممي الجديد مارتن غريفيث، يوم الخميس، بحسب مصدر مقرب من المجلس الانتقالي.

وقال المصدر، مفضلًا عدم ذكر اسمه: “إن عودة الزبيدي تأتي تزامنًا مع زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن”.

وأضاف أن الزبيدي سيطلع المبعوث الأممي على الأوضاع العامة في المحافظات الجنوبية، سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا، من دون تحديد موعد اللقاء، وفق الأناضول.

وأشار إلى أن اللقاء سيشهد تقديم تقارير تستعرض ما تحقق من انتصارات كبيرة في محافظات عدن ولحج وأبين، وشبوة وحضرموت.

وأفاد بأن قيادة المجلس ستجدد مضيها في الشراكة المصيرية مع التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات.

وتحكم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرتها على معظم المدن الرئيسة في المحافظات الجنوبية، بما فيها العاصمة المؤقتة لليمن عدن.

ونهاية يناير/ كانون الماضي، اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الحزام الأمني وألوية الحماية الرئاسية، بعد انقضاء مهلة حددها “المجلس” للرئيس عبد ربه منصور هادي ليقيل حكومة أحمد عبيد بن دغر التي يتهمها المجلس الانتقالي بالفساد وسوء الإدارة.