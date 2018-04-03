“فيلا” لنجل صالح تشعل اشتباكات ضارية في عدن

أصيب 7 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر اشتباكات عنيفة بين قوة أمنية ومسلحين سيطروا بالقوة على منزل بمحافظة عدن، كان ملكًا لنجل الرئيس اليمني أحمد علي عبدالله صالح، قبل الحرب.

وقالت مصادر طبية بمستشفى الجمهورية في عدن إن 7 جرحى من الجانبين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث حاولت قوة أمنية على ما يبدو السيطرة على المبنى واستعادته لتسليمه لأحمد علي عبدالله صالح أو عائلته بعدن بناء على أمر من السلطة المحلية.

وأكد مصدر أمني لصحيفة “عدن الغد المحلية” أن “القوة الأمنية أرادت تسلم المنزل وإعادته إلى مالكه قبل الحرب؛ لأن المنزل (الفيلا) كان قبل الحرب مقرًا لجمعية الصالح الخيرية”.