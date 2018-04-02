فيديو يكشف حقيقة اغتصاب جندي سوداني لفتاة بالخوخة اليمنية

فيديو يكشف حقيقة اغتصاب جندي سوداني لفتاة بالخوخة اليمنية

المصدر: فريق التحرير

بعد كثير من اللغط حول مزاعم شغلت الرأي العام اليمني بشأن شائعة عن قيام جندي سوداني من قوات التحالف العربي باغتصاب فتاة في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

هذه القصة تم تداولها والترويج لها بشدة خصوصًا من قبل النشطاء ووسائل الإعلام المعادية للتحالف العربي ودوره في اليمن.

لكن الحقيقة بدأت تتكشف أخيرًا حيث ظهر مقطع فيديو لما قيل إنه فتاة الخوخة وهي تعترف أنها تلقت مبلغًا ماليًا مقابل اتهامها لجندي سوداني باغتصابها وذلك بعد أن تم منعها من المرور قرب معسكر أبوموسى الأشعري شمال الخوخة فيما بدا أنه إجراء أمني حيث كانت متجهة هي ونسوة معها للبحث عن الحطب.

وتداول نشطاء يمنيون كذلك صورة لمحضر تحقيق للمقاومة التهامية حول الواقعة حيث اعترفت الفتاة انها لم تتعرض للاغتصاب.

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