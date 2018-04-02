فيديو يكشف حقيقة اغتصاب جندي سوداني لفتاة بالخوخة اليمنية

بعد كثير من اللغط حول مزاعم شغلت الرأي العام اليمني بشأن شائعة عن قيام جندي سوداني من قوات التحالف العربي باغتصاب فتاة في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

هذه القصة تم تداولها والترويج لها بشدة خصوصًا من قبل النشطاء ووسائل الإعلام المعادية للتحالف العربي ودوره في اليمن.

لكن الحقيقة بدأت تتكشف أخيرًا حيث ظهر مقطع فيديو لما قيل إنه فتاة الخوخة وهي تعترف أنها تلقت مبلغًا ماليًا مقابل اتهامها لجندي سوداني باغتصابها وذلك بعد أن تم منعها من المرور قرب معسكر أبوموسى الأشعري شمال الخوخة فيما بدا أنه إجراء أمني حيث كانت متجهة هي ونسوة معها للبحث عن الحطب.

هاااام

اعترافات بنت الخوخه

مقابل ١٠٠ ألف جعلوني اكذب واقول اغتصبوني

استغلوا حاجتي للمال من ثم لم يعطوني شي

تفاجئت اليوم الثاني وشرفي يسوق عبر المواقع الاجتماعية لأجل هدف سياسي انا مظلومه اعيدو لي شرفي ???? pic.twitter.com/o0plD192i1 — خالد عدن (@Wadhah88940630) April 2, 2018

وتداول نشطاء يمنيون كذلك صورة لمحضر تحقيق للمقاومة التهامية حول الواقعة حيث اعترفت الفتاة انها لم تتعرض للاغتصاب.