الحوثيون يقتحمون منزل السكرتير الصحفي لصالح

اقتحم مسلحون حوثيون مساء الأحد منزل السكرتير الصحفي للرئيس السابق علي عبدالله صالح أحمد الصوفي في صنعاء وقاموا بنهب محتوياته.

وقالت مصادر مطلعة إن عناصر من الميليشيات الحوثية أقدمت على اقتحام المنزل و اختطفت الحارس الخاص واقتادته الى جهة مجهولة .

والصوفي هو السكرتير الصحفي للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وسبق للحوثيين أن اعتقلوه عقب مقتل صالح في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قبل أن يفرجوا عنه لاحقاً ويتمكن من الوصول الى عدن ومغادرتها في وقت سابق الى العاصمة السعودية الرياض.

وفي صنعاء أيضاً، اعتقلت الميليشيات الحوثية الأحد عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد اللواء أحمد قرحش المنتمي إلى محافظة عمران، على خلفية مقال كتبه كشف فيه زيف الميليشيات الحوثية وحمل مسؤولية مقتل علي عبدالله صالح لزعيم الحوثيين الذي أكد بأن ما يقوم به لن يمكنه من الحكم كونه يسير على خطى الإمام الهادي يحيى بن الحسين.

وفي وقت سابق من يوم الأحد ذكرت مصادر إعلامية أن مسلحين حوثيين اختطفوا فتاة وأجبروها على الصعود في سيارتهم من أمام جامع الصالع بصنعاء، فيما تتكتم الميليشيات الحوثية على حيثيات هذه الواقعة.

وفي محافظة حجة اعتدى مسلحون حوثيون على لقاء تنظيمي موسع لفرع حزب المؤتمر الشعبي كان من المزمع أن يصدر بيانا يطالب فيه بتسليم جثمان الرئيس السابق علي صالح، وهدد المقتحمون المشاركين في اللقاء بالاعتقال في حال تم إدراج أي مطالب تخص علي عبدالله صالح في البيان الختامي للقاء.