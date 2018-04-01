الجيش اليمني يتقدم في صعدة ويصد هجومًا حوثيًا في لحج‎

حققت قوات الجيش الوطني باليمن المسنودة بمقاتلات التحالف العربي يوم الأحد تقدمًا ميدانيًا جنوب محافظة صعدة معقل الميليشيات الانقلابية، فيما تمكنت قوات الدعم والإسناد من صد هجوم حوثي على منطقة الشريجة شمال محافظة لحج.

وأعلن موقع الجيش الوطني تقدم قواته في مديرية الظاهر جنوب صعدة، مؤكدًا أن قوات الجيش الوطني تقدمت باتجاه جبلي المطلة، وطيبان، المطلان على سوق الملاحيظ عقب معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية سقط فيها عشرات القتلى والجرحى، انتهت بتحرير عدد من المواقع والمرتفعات الجبلية المحيطة بالمنطقة.

وأضاف أن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات جوية على تعزيزات وتجمعات للميليشيات الحوثية في منطقتي مران وكوكبان بصعدة ، فيما استهدفت غارات أخرى مواقع وتجمعات للميليشيات في مديريات عبس وميدي وحرض بمحافظة حجة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير طقمين عسكريين للميليشيات.

وفي محافظة لحج جنوب اليمن، ذكرت مصادر محلية لـ”إرم نيوز” أن قوات اللواء الخامس دعم وإسناد التابعة للحزام الأمني تصدت يوم الأحد لهجوم عنيف شنته ميليشيات الحوثي على مواقع في منطقة الشريجة وجبال حمالة.

وقالت المصادر إن الميليشيات الحوثية استخدمت المدافع والصواريخ لاستهداف مواقع القوات الشرعية في المناطق المحيطة بالشريجة في محاولة منها للتقدم، لكنها أكدت أن القوات التابعة للشرعية تصدت لها وضبطت كميات من الأسلحة والدخائر فضلًا عن أسر عدد من مسلحي الحوثي.

وفي محافظة إب وسط البلاد، شنت مقاتلات التحالف غارات جوية على مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية في وادي قرية الأصمين، وغارات أخرى استهدفت معسكر الحمزة بمديرية السبرة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.