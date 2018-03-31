شاهد بالفيديو لحظة إصابة يمني برصاصة بالرأس في حفل زفاف بعدن!

وثّق مقطع فيديو لحظة إصابة شاب يمني برصاصة استقرت في رأسه، خلال حفل زفاف بمدينة عدن، جنوب اليمن، وسط حالة من الذهول أصابت المحتفلين.

وأظهر مقطع فيديو، بثته صحيفة “عدن الغد”، لحظة إصابة الشاب بالرصاص في رأسه أثناء احتفال العشرات بزفاف أحد أقرانهم في أحد شوارع عدن القديمة.

وفي المقطع يظهر عدد من الشبان يحملون العريس على أكتافهم، وهم يحتفلون قبل أن يسقط أحدهم أرضًا وقد ظهرت الدماء وهي تسيل من رأسه عقب إصابته.

وتضاربت التقارير المحلية حول حالة الشاب الصحية، ولم يتم التأكد من وفاته.

وتعد ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية أحد أبرز المشاكل التي تعاني منها مدينة عدن، منذ انتهاء الحرب الأخيرة وما قبلها.

وتعالت الدعوات لوقف إطلاق النار بعدن خلال الأعراس لكن دون جدوى.