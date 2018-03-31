أنباء عن أول تحرك عسكري لطارق صالح في اليمن

ذكرت تقارير إعلامية يمنية أن قوات العميد طارق صالح نجل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح بدأت التحرك من مدينة عدن للانتقال إلى مدينة المخا، حيث يتوقع أن تبدأ مواجهاتها العسكرية الأولى مع الحوثيين.

ونقلت صحيفة “عدن الغد” اليمنية عن شاهد عيان، أن قيادات عسكرية كبيرة في الحرس الجمهوري الذي قاده نجل الرئيس اليمني السابق أحمد علي عبدالله صالح كانت برفقة “آلاف” من جنود الحرس الجمهوري أثناء مغادرتهم ميناء الزيت بالعاصمة المؤقتة عدن، ليل الجمعة السبت.

ولم يتسن على الفور لـ”إرم نيوز” التحقق من صحة هذه الأنباء.

من جانب آخر، نقلت قناة العربية أن التحالف العربي دفع بتعزيزات عسكرية متعددة المهام؛ لمساندة الجيش الوطني اليمني لإعادة باقي المناطق، التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية.

وذكرت القناة أن “الآلاف من الجنود ومئات الدبابات والمدرعات وصلت عدة محافظات يمنية؛ استعدادًا لتنفيذ مهامها العسكرية الموكلة لها. كما وصلت إلى عدة محافظات يمنية كتائب متخصصة في الاستطلاع وكشف الألغام، وفرق طبية وفنية”.