بالفيديو.. ممرضة يمنية تكشف جرائم الحوثي في مستشفى الثورة بصنعاء

تداول نشطاء يمنيون على مواقع التواصل مقطعا مصورا لممرضة يمنية تكشف فيه جرائم الحوثيين في مستشفى الثورة وسط العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت الممرضة التي ظهرت مرتدية النقاب، إن الحوثيين كانوا يرفضون علاج المواطنين في المستشفى الذي كانت تعمل به، حتى في حالات الطوارئ، مؤكدة وصول مصابين بحوادث متعددة إلى المستشفى، لكن مليشيات الحوثي رفضت استقبالهم ما تسبب بوفاة العديد منهم بالقرب من المستشفى.

ومستشفى الثورة هو أكبر مستشفى حكومي في اليمن، ويعاني من نقص عام في كوادره والمستلزمات الطبية منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية في العام 2015.