ما حقيقة هروب أئمة وخطباء المساجد من عدن؟‎

نفى مكتب الأوقاف والإرشاد بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن صحة ما تداولته وسائل إعلام محلية يوم الجمعة زعمت فيه هروب الكثير من أئمة وخطباء المساجد من المدينة بسبب موجة الإغتيالات التي تطال رجال دين خلال الفترة الأخيرة .

وأكد المكتب في تصريح صحفي أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن مثل هذه الأخبار تؤجج الوضع وتخالف الواقع.

وأبدى مكتب الأوقاف بعدن استغرابه لمثل تلك المزاعم لافتاً أن أئمة المساجد وخطباءها موجودون بعدن يمارسون عملهم، مطالبا بالوقت ذاته بحماية أمنية من الجهات المختصة لأئمة المساجد.

وكانت وسائل إعلام محلية باليمن تداولت أنباء عن فرار الكثير من أئمة وخطباء المساجد في المدينة على خلفية اتساع عمليات القتل والاغتيالات التي طالت مؤخراً رجال دين وشيوخا ودعاة علم، في معظم المحافظات المحررة.

ونشرت وسائل إعلام محلية خبراً يوم الجمعة قالت فيه إن صلاة الجمعة تعطلت لأول مرة في أحد مساجد مدينة الشعب غرب عدن بسبب عدم حضور خطيب الجمعة الذي تقدم بطلب لإعفائه من إمامة المسجد على خلفية تزايد حوادث الاغتيالات.