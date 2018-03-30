الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية شرق تعز

تمكنت قوات الجيش اليمني والحزام الأمني، بإسناد من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، يوم الجمعة، من تحرير جبل شيفان الاستراتيجي بالكامل شمال لحج، وتباب السودا، والقردوف.

كما سجلت القوات تقدمًا باتجاه منطقة السحي، التي تؤمّن التقدم باتجاه مدينة الراهدة الواقعة جنوب شرق محافظة تعز، والتي تتخذها ميليشيات الحوثيين قاعدة عسكرية لإمداد عناصرها بالأسلحة والذخائر على عدة جبهات، في ظل استمرار المواجهات مع مسلحي الحوثيين، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى، والجرحى، والأسرى، من عناصر الميليشيات.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات لميليشيات الحوثيين في مناطق متفرقة، وآليات عسكرية، ومخازن أسلحة، وذخائر كانت تنوي استخدامها ضد المدنيين في عملية عسكرية نوعية أدت إلى انهيار واسع في صفوف الميليشيات، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الإمارتية “وام”.