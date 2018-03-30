مقتل 17 حوثيًا في غارات للتحالف العربي بمحافظة ذمار‎

أعلن الجيش اليمني، مساء اليوم الجمعة، سقوط 17 قتيلًا وأكثر من عشرين جريحًا بين مسلحي ميليشيا “الحوثي“، في غارات للتحالف العربي استهدفت معسكرًا تدريبيًا في محافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء.

ونقل موقع “سبتمبر نت”، الناطق باسم الجيش، عن مصادر محلية (لم يسمها) قولها: إن “مقاتلات التحالف، بقيادة السعودية، شنت 8 غارات جوية استهدفت معسكرًا تدريبيًا للميليشيا الحوثية، في منطقة قاع الحقل بمديرية ضوران أنس، في محافظة ذمار”.

وأضافت المصادر أن الغارات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 مسلحًا حوثيًا، بينهم القيادي إسماعيل الوشلي، وإصابة أكثر من عشرين آخرين.