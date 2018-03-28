اليمن.. البنك المركزي بعدن يتسلم دفعة أوراق نقدية طبعت في روسيا

وصلت، صباح اليوم الأربعاء، إلى خزينة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، دفعة مالية جديد، طبعت مؤخرًا عبر إحدى الشركات المتخصصة بطباعة النقود في العاصمة الروسية موسكو، وفق اتفاقية أُبرمت في وقت سابق بين الحكومة اليمنية ممثلة بقيادة البنك المركزي، والبنك الدولي.

وقال مصدر في البنك المركزي: “الأموال التي دخلت إلى عدن بحرًا وصلت إلى ميناء عدن الدولي، وتم نقل 6 قاطرات منها إلى البنك في هذا الصباح، على أن يتم نقل 5 قاطرات أخرى ظهر اليوم”.

وأوضح المصدر لـ”إرم نيوز” أن “القاطرات التي وصلت حملت على متنها 108 مليارات ريال يمني، سيتم صرفها كمرتبات لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري وكذلك المتقاعدين”.