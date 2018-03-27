مقتل 8 حوثيين في كمين للجيش اليمني في الجوف

قُتل 8 من مسلحي جماعة “الحوثي“، اليوم الثلاثاء، في كمين نصبه الجيش اليمني بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية، وفق مصدر عسكري.

وقال المصدر العسكري، في تصريح نقله مركز الجوف الإعلامي المقرب من الجيش: إن “عددًا من أفراد الجيش نصبوا كمينًا محكمًا، فجر اليوم، في عمق أحد مواقع الميليشيا في جبهة المصلوب غربي المحافظة”.

وأضاف المصدر أن الكمين أسفر عن “مقتل 8 من أفراد ميليشيا الحوثي، إضافة إلى اغتنام أسلحة متوسطة وخفيفة”، مؤكدًا “عودة منفذي العملية إلى مواقعهم دون أن يتعرضوا لأي إصابات”.

وتدور منذُ أشهر مواجهات شرسة بين الجيش اليمني والحوثيين في عدد من مديريات محافظة الجوف، المحاذية لمحافظة صعدة، معقل الحوثيين شمالي اليمن.

ويدعم تحالف عربي، الذي تقوده السعودية، منذُ قرابة 3 سنوات، القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثي.