قائد عسكري يمني: صواريخ الحوثي الأخيرة باتجاه السعودية انطلقت من منطقة العمشية

كشف مسؤول في حرس الحدود اليمني، الثلاثاء، أن صواريخ الحوثي التي استهدفت السعودية، الأحد الماضي، أُطلقت من منطقة “العمشية” في مديرية “حرف سفيان” بمحافظة عمران اليمنية.

وأوضح قائد اللواء السادس في حرس الحدود اليمني، العميد حسين حسان، أن “العمشية منطقة مفتوحة وخالية من السكان، ويوجد فيها معسكران لتدريب ميليشيات الحوثي، ويتم من خلالها رفد محافظتي الجوف وجبهات الحدود في صعدة بالمسلحين، إضافة إلى أنها تضم ورشًا ومعامل لتطوير الصواريخ”.

ونفى حسان في الوقت ذاته أن يكون الحوثيون قد حصلوا على تلك الصواريخ من معسكر “ريمة حميد” الذي اقتحموه عقب مقتل الرئيس السابق علي صالح.

وأضاف: “أعتقد أن الصواريخ دخلت اليمن كقطع غيار وتم تركيبها وتصنيعها في اليمن”.

وتوقع أن يكون “الرد على هذه الصواريخ مزلزلًا، وستكون نهاية جماعة الحوثي قريبة”، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية.

وأشار إلى “وجود أجانب من دول أوروبية وإيران في صنعاء يتولون تطوير الصواريخ لمدى أطول وتصنيع المتفجرات”.