الحكومة اليمنية: استمرار استهداف الحوثيين للسعودية يؤكد رفضهم للسلام

اعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الإثنين، تكرار الحوثيين إطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية رفضًا صريحًا من قبل للسلام، التي تتوسط فيها الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بيانًا حكوميًا قال إن “تكرار الميليشيا الانقلابية إطلاق الصواريخ على السعودية بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي الجديد إلى صنعاء، مؤشر لمضيها في الإصرار على نهجها العدواني”.

واعتبر البيان الحادثة “رفضًا صريحًا للسلام، وتحديًا سافرًا للمجتمع الدولي وقراراته الملزمة”.

وأضافت الحكومة، “أن بصمات توقيت إطلاق الصواريخ ومداها والرسالة من ورائها كلها تشير بوضوح إلى تورط إيران في الموضوع بما يخدم مصالحها”.

وأشار البيان إلى “أن طهران أرادت من خلال هذا الاستهداف الجديد للسعودية، تخفيف الضغوط والتحركات القائمة ضدها من المجتمع الدولي، وإثبات أن لديها أوراقًا تستطيع من خلالها ابتزاز العالم”.

وعبرت الحكومة عن “إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا العمل الإجرامي والإرهابي من إيران وأدواتها متمثلة بميليشيا الحوثي”.

وطالبت الحكومة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي “بموقف حازم في وجه المخطط الإيراني التوسعي في المنطقة، ومشروعها التخريبي والتدميري”.

وقال البيان “إن تمرد إيران على القرارات الأممية الملزمة واستمرارها في انتهاك حظر تسليح الحوثيين وتهريب الصواريخ والأسلحة إليهم، يؤكد أنها أصبحت دولة مارقة ولن تتوقف مالم يتم ردعها بقوة وحزم من قبل المجتمع الدولي”.

وقالت الحكومة إن “الميليشيا الانقلابية ومن ورائها إيران، سوف تستمر في هذا النهج الإرهابي طالما ظل المجتمع الدولي يتساهل في تنفيذ قراراته الملزمة والصريحة والواضحة بشأن اليمن”.

وشدد البيان على أن “استعادة الدولة الشرعية وإنهاء الإنقلاب عسكريًا أو بتطبيق المرجعيات المتوافق عليها محليًا ودوليًا للحل السياسي هو السبيل الوحيد لمواجهة الأخطار المحدقة والمقبلة لهذه الميليشيا المتمردة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي”.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الأحد، اعتراض 7 صواريخ بالسيتية أطلقت من داخل اليمن باتجاه المملكة.