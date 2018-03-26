بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين

دعت بريطانيا الأحد ايران الى “الكف عن ارسال اسلحة” الى المتمردين الحوثيين في اليمن واستخدام نفوذها بدلا من ذلك في سبيل إنهاء النزاع الدائر في هذا البلد.

وقال وزيرا الخارجية والتنمية الدولية بوريس جونسون وبيني موردونت في بيان مشترك بمناسبة مرور ثلاثة اعوام على بدء التحالف العربي بقيادة السعودية تدخله العسكري ضد المتمردين في اليمن انه “إذا كانت إيران صادقة في التزامها دعم الحل السياسي في اليمن – كما صرحت بذلك علناً – فعليها التوقف عن إرسال أسلحة تطيل أمد الصراع وتذكي التوترات الاقليمية وتشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين”.

وأضاف الوزيران في بيانهما “نحن نتساءل لماذا تنفق إيران عائدات كبيرة في بلد لا تربطها به صلات أو مصالح تاريخية حقيقية، بدلا من ان تستخدم نفوذها لإنهاء النزاع لما فيه مصلحة الشعب اليمني”.