الذكرى الثالثة لـ”عاصفة الحزم”.. اليمن ليس وحيدًا

يصادف اليوم الإثنين، الذكرى الثالثة لـ”عاصفة الحزم” وهو الاسم الذي أطلق على التدخل العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن بطلب من رئيسه عبد ربه منصور هادي العام 2015 لوقت انقلاب مليشيات الحوثيين وقوات الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وتقدمهم نحو عدن.

وبعد مرور ثلاثة أشهر على انطلاق العمليات العسكرية التي تقودها السعودية والإمارات في اليمن، تمكنت المقاومة الشعبية الجنوبية المسنودة بدعم بري ولوجستي من قوات التحالف، من تحرير عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، والمناطق المجاورة لها تباعًا.

من جهته عدد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”، الإنجازات التي حققتها “عاصفة الحزم” في ذكراها الثالثة، والمتجسدة بإنقاذ المنطقة من مخطط فارسي، وسعيها إلى تأمين مضيق باب المندب، المطل على ممر الملاحة الدولية، أقصى جنوب البحر الأحمر.

وأَضاف أن “عاصفة الحزم” كان لها دور في “حماية الأمن القومي العربي، وإظهار قدرة العرب على اتخاذ قرار مصيري في الردع لحماية الأمة، علاوة على كشفها خيانة الإخوان المسلمين المتآمرين على الأمة، وإثباتها حجم وثقل السعودية والإمارات دوليًا”.

وأشاد المتحدث الرسمي، باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، سالم العولقي، بقرار عاصفة الحزم، الذي قال إنه “قرار تاريخي وشجاع، لولاه لرضخنا تحت الاحتلال الحوثي الغاشم مئات السنين”.

وأضاف في تغريدة على موقع “تويتر”: “نشدد على تعزيز المكتسبات والحفاظ على الانتصار الذي تحقق على قوى الانقلاب والإرهاب، وتأمين بلادنا والمنطقة وحفظ مصالحها والمصالح الدولية بقيادة المملكة العربية السعودية”.

ويرى المحلل السياسي، هاني مسهور، أن “الحاجة كانت ماسّة لعملية عاصفة الحزم، ليس لدحر الحوثيين وقطع يد إيران فحسب، بل لإظهار حقائق ما في الصدور، تمحيص السنوات الثلاث كشفت الأجندات والمواقف”.

وقال رئيس جامعة عدن، الخضر لصور، في تصريح وزع على وسائل الإعلام المحلية، إن “هذا القرار التاريخي كشف “أوراق إيران أمام المجتمع الدولي، وأحبط المخطط الفارسي في المنطقة”.

وأشار إلى أن “اليمنيين استطاعوا التغلب على مليشيا الخراب والدمار القادمة من وراء التاريخ, وانتزعنا أجزاء كبيرة من الأراضي اليمنية، الذي أرادت تلك المليشيا أن تعبث بها وتنشر الجهل والفوضى، والعودة بنا الى زمن الكهانة والدجل والتبعية”.

وعبر لصور عن تطلعه إلى “تفعيل اتفاقيات الدفاع العربي المشترك, وعدم السماح لأي كان استغلال حالة التشرذم وضعف الدولة الوطنية في العالم العربي ضد الأمن القومي والأمة العربية، وأن تستخدم الأقطار العربية كمنصات لخوض الحروب بالوكالة لصالح الكيانات الغريبة والمنافسة للعرب منذ قديم الزمن”.

ودعا اليمنيين إلى التمسك بالمرجعيات والثوابت الوطنية، لاستئناف العملية السياسية في إطار المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي”.

كما طالب المجتمع الدولي “بالضغط على من يقف خلف الإنقلابيين من القوى الإقليمية كـ”إيران” ودفع المليشيا لتنفيذ القرار الأممي 2216، والالتزام بكافة المرجعيات المعتبرة والمجمع عليها من قبل اليمنيين”.