الحوثيون يمنعون قيادات “حزب المؤتمر” من مغادرة صنعاء

منع الحوثيون قيادات الجناح الموالي لهم في حزب المؤتمر الوطني، الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، من مغادرة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة، خوفًا من تمرد بعضهم، وانضمامهم إلى صف الحكومة الشرعية.

وقال مصدر في اللجنة العامة للمؤتمر لـ”إرم نيوز” إن الحوثيين “أبلغوا أمين عام الحزب صادق أمين أبو رأس بمنع مغادرة أي قيادي في المؤتمر صنعاء حتى الانتهاء من الاحتفالات بذكرى الحرب، والمشاركة في تلك الاحتفالات بصفة رسمية”.

وأشار المصدر إلى أن هذه الأوامر أثارت استياء أبو رأس، ليتصل عقبها برئيس ما يسمّى المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، الذي رد بأن “هناك إجراءات أمنية، وعلى الجميع الالتزام بها”.