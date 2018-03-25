ما أسباب زيارة اللواء فرج البحسني “السرية” إلى الرياض؟

كشف مصدر مقرب من اللواء فرج البحسني، سبب زيارته الأخير إلى العاصمة السعودية الرياض، التي اتسمت بـ”السرية التامة”.

وقال المصدر لـ”إرم نيوز”، إن زيارة البحسني الذي يجمع بين منصبي محافظ حضرموت، وقيادة المنطقة العسكرية الثانية، “جاءت بدعوة مفاجئة من الرئاسة اليمنية، للحضور إلى الرياض ولقاء الرئيس عبدربه منصور هادي”.

وأكد المصدر أن “الزيارة أحيطت بالسرية ولم تعلن تفاصيلها وأهدافها، إلا أنه أشار بأن التوقعات الأقرب للمنطق، هي حول تباحث مجموعة من النقاط المعينة، أبرزها إقناعه من أجل تسليم منصب قيادة المنطقة العسكرية الثانية”.

وأضاف أن “من بين الأسباب الأخرى للزيارة، تهدئة البحسني بخصوص خلافاته مع الحكومة حول مخصصات النفط، وكذلك الأمور المتعلقة بصرف المرتبات للموظفين”.

وأشار إلى أن اللواء البحسني “أبدى انزعاجه بشكل كبير، بشأن تقارير أعلنتها بعض الأذرع في الحكومة، قامت فيها بتصنيف قوات النخبة الحضرمية بقوات خارجة عن الدولة، إذ سيتم خلال الزيارة تباحث تلك النقطة أيضًا”.

وكانت وسائل إعلام محلية، قد ذكرت أن البحسني غادر أمس السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض.