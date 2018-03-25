الجيش اليمني يسيطر على بلدة “الشريجة” الاستراتيجية

سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، بشكل كامل، على بلدة الشريجة الواقعة في مديرية القبيطة شمال محافظة لحج جنوبي البلاد، اليوم الأحد.

وقال الناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب، إن “قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، تمكنت اليوم من فرض سيطرتها الكاملة على بلدة الشريجة والمزارع القريبة منها، بعد يومين من المعارك العنيفة مع جماعة الحوثي”.

وأضاف النقيب أن “قوات الجيش والمقاومة الشعبية، شنت مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، هجومًا كبيرًا ومن 3 محاور الجمعة، على مواقع الحوثيين، تكللت بالسيطرة على بلدة الشريجة وما حولها، ومقتل أكثر من 30 حوثيًا وأسر العشرات”.

وأشار إلى أن “ميليشيات الحوثي نسفت الجسور الواقعة شمال الشريجة، لمنع تقدم قوات الجيش باتجاه مدينة الراهدة، ثاني أكبر مدن محافظة تعز جنوب غرب”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب الحوثي، بشأن ما أعلنه المتحدث باسم الجيش اليمني.

وتفصل بلدة الشريجة بين محافظتي لحج وتعز، وكانت إلى ما قبل عام 1990، تفصل شمال اليمن وجنوبه، وتمثل السيطرة عليها نقلة نوعية في مسرح العمليات العسكرية لقربها من “الراهدة” ثاني أكبر مدن تعز، التي تخضع أجزاء منها لسيطرة الحوثيين.