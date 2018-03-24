مقتل 60 حوثياً خلال يوم من المواجهات العنيفة في اليمن

أكدت القوات اليمنية التابعة للشرعية في اليمن المسنودة من التحالف العربي أن نحو 60 مسلحاً من ميليشيات الحوثي الإنقلابية قتلوا يوم السبت وأصيب آخرون في لحج وتعز والبيضاء .

وقال الموقع الرسمي للجيش الوطني أن ما لايقل عن 14 مسلحاً حوثياً قتلوا في مواجهات عنيفة دارت في مناطق فضحة، وغربي جبلي الظهر والقرحا وهي المناطق الواقعة بين مديريتي ناطع والملاجم بمحافظة البيضاء ، فيما أصيب نحو 17 من الميليشيات الانقلابية .

وأضافت أن ذلك تزامن مع مواجهات عنيفة دارت في جبل ملح ومناطق حنكة ونظرة والجماجم والحيد في منطقة آل حميقان، بمديرية الزاهر بذات المحافظة ، أسفرت هي الأخرى عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات .

وفي محافظة تعز أوضح الجيش الوطني أن 13 مسلحاً من ميليشيات الحوثي قتلوا وأصيب نحو 20 آخرين في اشتباكات عنيفة تركزت في مناطق عدنة، والعفيرة، وقهبان، جنوبي مديرية مقبنة، عقب محاولة الميليشيات التسلل الى مناطق تسيطر عليها القوات الشرعية .

بينما تجددت المواجهات المتقطعة في جبهة الضباب وتحديداً بمناطق شرقي جبل المنعم، والاشعاب، وتبة الخلوة، والصياحي ، فيما قتل أكثر من 20 حوثياً بينهم قياديان ميدانيان بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تعزيزات حوثية في منطقة الجربوب، في الراهدة الجمعة ، فضلاً عن غارات أخرى استهدفت مخازن للأسلحة جنوبي منطقة المخازن، في مديرية ميدي الحدودية التابعة لمحافظة حجة.

وفي محافظة لحج جنوبي اليمن، تمكنت القوات التابعة للشرعية والمسنودة من التحالف العربي من صد هجوم حوثي على مناطق في جبل حمالة شمالي منطقة كرش الحدودية ، عقب مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل 12 عنصراً حوثياً وإصابة آخرين.