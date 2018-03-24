ماذا قال المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن في أول زيارة له إلى صنعاء؟

قال البريطاني مارتن غريفيث المبعوثُ الأممي الجديد إلى اليمن، في أول حديث له عقب وصوله إلى العاصمة اليمنية صنعاء “إن اليمن لديه تاريخ ثري من النقاشات والحوار”، مؤكدًا على أنه “لن نبدأ من الصفر، لأنه قد جرت الكثير من الحوارات والنقاشات”.

وأضاف مارتن، خلال مؤتمر صحفي عقده في مطار صنعاء الدولي، فور وصوله الأول إلى اليمن، عقب توليه منصبه مبعوثًا أمميًا لليمن اليوم السبت، قادماً من العاصمة الأردنية عمّان: “مهمتي الأولى هي الإصغاء والاستماع إلى مختلف وجهات النظر والآراء التي ستطرح من جميع من سألتقي بهم”.

وأشار مارتن إلى انه: “بصدد عقد عدة لقاءات، بمختلف قيادات الأطياف السياسية، والأحزاب الأهلية والمجتمع الدولي، للإلمام بطبيعة الوضع الراهن في اليمن”.

وألمح إلى أنه “يريد في البداية تكوين فكرة كاملة وشاملة، يستطيع من خلالها بناء جملة من الأفكار والآراء، ليتحدث بها”.