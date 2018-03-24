أنباء عن مغادرة محافظ حضرموت إلى الرياض للقاء الرئيس هادي

أفادت وسائل إعلامية يمنية، مساء السبت، أن محافظ حضرموت جنوب شرق البلاد، اللواء الركن فرج سالمين البُحسني، غادر إلى العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب المصادر فإن “سفر البُحسني، إلى الرياض، جاء بغرض لقاء الرئيس عبدربه منصور هادي، للتباحث معه حول ملفات خاصة بالشأن الداخلي لمحافظة حضرموت”.

وأشارت المصادر إلى أنه “من المزمع كذلك، أن يلتقي البُحسني عددًا من المسؤولين في الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى لقاءات أخرى من المحتمل أن يعقدها مع عدد من المسؤولين السعوديين”.

وتم تعيين البُحسني، الذي كان يشغل قيادة المنطقة العسكرية الثانية، محافظًا لمحافظة حضرموت، آواخر شهر حزيران/يونيو من العام الماضي، ليجمع بين المنصبين منذ ذلك الوقت.