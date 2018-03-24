مقتل 3 جنود و8 حوثيين بمواجهات في البيضاء وسط اليمن

أفاد مسؤول يمني، اليوم السبت، أن ثلاثة جنود حكوميين و8 من مسلحي الحوثي، قتلوا في اشتباكات بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وقال مدير عام مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، مسعد الصلاحي، إن “مسلحي الحوثي هاجموا في وقت متأخر من مساء الجمعة، مواقع للجيش الوطني بمديرية الملاجم المحاذية لناطع”.

وأضاف الصالحي أن “الجيش تمكن من صد الهجوم بعد مواجهات عنيفة، وإسناد جوي من طيران التحالف العربي، أسفرت عن مقتل 3 جنود و8 من الحوثيين”.

وأوضح أن “الحوثيين حاولوا من خلال الهجوم استعادة مواقع جبلية إستراتيجية في المنطقة، سيطرت عليها قوات الجيش قبل يومين”.

وتطل تلك المواقع على معسكر “فضحة” الإستراتيجي، الذي يعد من أهم معاقل الحوثيين في المحافظة، بحسب المصدر ذاته.

وتابع الصالحي أن “طيران التحالف شن أيضًا خلال الساعات الماضية، ثلاث غارات جوية استهدفت دوريات محملة بأسلحة ومسلحين، في مديرية الملاجم، ما أدى إلى تدميرها ومقتل من فيها”.

ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات في البلاد، بينها العاصمة صنعاء منذ الـ21 من أيلول/سبتمبر 2014.