يمنيون يردون على مزاعم الإخوان بهاشتاق #الحزام_الأمني_يكافح_الإرهاب

أطلق ناشطون يمنيون يوم الجمعة هاشتاق #الحزام_الأمني_يكافح_الإرهاب على شبكات التواصل الإجتماعي باليمن، رداً على حملة تروج لها وسائل إعلام إخوانية ممولة من قطر، تستهدفت التحالف العربي والأجهزة الأمنية بالمناطق المحررة.

وكانت وسائل إعلام إخوانية زعمت عن رسالة رسمية بعثت بها السلطات الشرعية في اليمن الى مجلس الأمن اتهمت فيها دول التحالف والأجهزة الأمنية بالمحافظات المحررة بالعمل خارج إطار الشرعية.

وأثارت تلك المزاعم غضب وإستياء ناشطين يمنيين على شبكات التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع الموضوع وأطلقوا هاشتاق بعنوان #الحزام_الأمني_يكافح_الإرهاب.

ورصد “إرم نيوز” أبرز تغريدات الناشطين على تويتر حول الموضوع ، حيث قال القيادي في الحراك الجنوبي يحيى غالب الشعيبي “ترحيب السفير البريطاني بجهود مكافحة الإرهاب في الجنوب يدحض مزاعم قناة الجزيرة ومواقع الإخوان المسلمين التابعة للشرعية باتهامات قوات مكافحة الإرهاب بالمليشيات المتمردة” .

وأضاف “دعم دول التحالف العربي وبالذات الإمارات العربية المتحدة في تأسيس وتأهيل النخب العسكرية الجنوبية والحزام الأمني وقوات مكافحة الإرهاب حقق نجاحا حاسما في معركة اجتثاث الإرهاب وتأمين المنطقة”.

وقال السياسي اليمني جمال بن عطاف “#الحزام_الامني_يكافح_الارهاب ويتعامل معه التحالف والعالم بكل إعجاب؛ بدليل اختفاء الطائرات الأمريكية بدون طيار من سماء الجنوب، وتواجدها في سماء تعز ومأرب” ، وفي تغريدة أخرى قال : “#الحزام_الامني_يكافح_الارهاب، وحكومة الفساد راحلة غير مأسوف عليها، وهناك حكومة تسوية كفاءات لكل مناصري الشرعية خلال عاصفة الحزم قادمة بقوة وبدعم إقليمي ودولي”.

بدوره قال الناشط فضل النقيب : “#الحزام_الامني_يكافح_الارهاب بعد أن كاد الجنوب أن يسقط بيد داعش والقاعدة المدعومة من أطراف في الشرعية وبعد تأسيس الحزام الأمني طهر المحافظات المحررة “.