قرقاش يعلّق على حوار “الحوثي” مع صحيفة لبنانية تابعة لحزب الله  ‎

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن مقابلة زعيم ميليشيات الحوثيين في اليمن، عبدالملك الحوثي، مع صحيفة الأخبار اللبنانية، التابعة لجماعة حزب الله، تؤكد الأبعاد الإقليمية لمشروع هذه الميليشيات.

وأوضح قرقاش، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن التحدي يتجاوز حدود اليمن، وأن الميليشيات تدعم المحور الإيراني في المنطقة، مشيرًا إلى أن قرار عاصفة الحزم يعد إجراء ردعيًا بامتياز.

وكتب الوزير الإماراتي:”مقابلة عبدالملك الحوثي مع صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم تؤكد الأبعاد الإقليمية لمشروع هذه الميليشيات، والتحدي يتجاوز حدود اليمن، ويدعم المحور الإيراني في المنطقة، وقرار الحزم إجراء ردعي بامتياز”.

مقابلة عبدالملك الحوثي في صحيفة الأخبار اللبنانية الْيَوْمَ تؤكد الأبعاد الإقليمية لمشروع هذه المليشيا، التحدي يتجاوز حدود اليمن ويدعم المحور الإيراني في المنطقة، قرار الحزم إجراء ردعي بإمتياز. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 23, 2018

يذكر أن الحوثي أعرب في هذا الحوار، الأول من نوعه مع وسيلة إعلام خارج اليمن، عن استعداده لإرسال قوات لدعم حزب الله، مدعيًا أن ذلك بهدف قتال إسرائيل، وهي الذريعة ذاتها التي تبرّر بها إيران محاولاتها التغلغل في العالم العربي.