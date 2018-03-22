مقتل مؤذن مسجد في الضالع جنوبي اليمن‎

لقي مؤذن مسجد الضبب في مدينة الضالع جنوبي اليمن، ماهر محمد حفيص، اليوم الخميس، مصرعه برصاص مسلحيْن مجهولين، استهدفاه قرب سوق المدينة، ولاذا بالفرار.

وقالت مصادر محلية لـ”إرم نيوز”: “إن مسلحين مجهولين أطلقا النار على ماهر محمد حفيص بالقرب من سوق المدينة”، مضيفة أنه “تم إسعافه إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بإصابته”.

وتأتي هذه الحادثة عقب أيام من دخول قوات الحزام الأمني إلى مدينة الضالع وسط ترحيب وارتياح شعبي كبير، وبدعم من التحالف العربي، المساند للشرعية.

ولم تشهد مدينة الضالع في اليمن حوادث مماثلة كثيرة خلال الفترة الماضية، بينما تزداد حوادث الاغتيالات والتفجيرات في المناطق التي تنتشر فيها الأجهزة الامنية التي أسهم التحالف في تشكيلها مؤخرًا باليمن.