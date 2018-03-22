جباية وضرائب مجحفة.. اليمنيون يدفعون فاتورة احتفالات الحوثي

بدأت جماعة الحوثي حملة على التجار في مناطق سيطرتها؛ لإجبارهم على دفع مبالغ نقدية دعمًا لما يصفونه بـ”ذكرى الصمود الثالثة”، عبر احتفال ضخم يكلف نحو 10 ملايين دولار، بحسب مصدر مطلع.

وكشف المصدر لـ”إرم نيوز” أن الجماعة تجمع مبلغًا يقدر بنحو خمسة مليارات ريال “عشرة ملايين دولار”؛ للاحتفال بمرور أكثر من ثلاثة أعوام على ما تصفه الميليشيات بالصمود في اليمن، تمتلك الجماعة منه نحو ثلاثة مليارات ريال، على أن يتم توفير بقية المبلغ من خلال فرض أتاوات ورسوم إضافية على الخدمات والتجار في مناطق سيطرتها، وسط سخط كبير من هذه الخطوة.

وبحسب المصدر المقرب من الجماعة، فإن الاحتفال المركزي سيكون في ميدان السبعين بصنعاء صبيحة يوم 26 مارس/آذار الحالي، على أن تتبعه سلسلة من الفعاليات في المحافظات والمديريات والمؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها.

وأوضح أحد تجار مدينة صنعاء القديمة، لـ”إرم نيوز”، أن العشرات من مسلحي الحوثي توزعوا على المحال التجارية في سوق باب اليمن وصنعاء القديمة وباب السلام بصنعاء، وفرضوا مبالغ مالية بشكل إجباري على التجار، وبدون أي سندات أو وثائق، وهددوا من يعترض بإغلاق المحل بشكل نهائي.