هادي يقبل استقالة الوزير عبد العزيز جباري

وافق الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الخميس، على استقالة نائب رئيس الوزراء ـ وزير الخدمة المدنية، عبد العزيز جباري، من منصبه، ونوَّه إلى أنه سيظل في صفوف “الشرعية”، ضمن الهيئة الاستشارية للرئيس.

ويعد “جباري” ثاني وزير في الحكومة الشرعية يتم تأكيد استقالته، بعد وزير الدولة في الحكومة صلاح الصيادي، الذي أعلن أمس الأول الثلاثاء، استقالته، دون إبداء الأسباب.

وذكرت “وكالة سبأ” الرسمية، أن هادي، استقبل في مقر إقامته بالرياض، عبد العزيز جباري، مستشار رئيس الجمهورية، و”أشاد بمواقفه الوطنية الثابتة في الدفاع عن المشروع الوطني المتمثل في مخرجات الحوار الوطني، ومواجهة ميليشيات الحوثيين الانقلابية”.

وقال هادي، إن “المستشار جباري كان عنصرًا فاعلًا في الحكومة، وإنه سيظل عنصرًا فاعلًا في الهيئة الاستشارية، ومدافعًا عن القضايا الوطنية المتمثلة في هزيمة انقلاب الميليشيات المدعومة من إيران (الحوثيين)، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وبناء اليمن الاتحادي القائم على العدالة والمساواة”.