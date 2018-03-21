بحاح يحث المبعوث الأممي لليمن على دعم “الانتقالي الجنوبي”

حث رئيس الوزراء اليمني السابق، خالد محفوظ بحاح، المبعوث الأممي مارتن جريفث، على دعم المجلس الانتقالي الجنوبي، باعتباره “مظلة جامعة للمكونات الجنوبية”.

وقال بحاح إنه “تناول خلال لقائه جريفث الأربعاء في الرياض، موضوع التدرج الزمني للأزمة اليمنية، وإسهامات الأمم المتحدة الإيجابية منذ مشاركتها عبر الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وأهمية دور التحالف العربي في استعادة الدولة وإعادة الأطراف السياسية لمسار الحل السياسي”.

وأضاف في منشور له على صفحته بـ”فيس بوك” عقب اللقاء، “أنهما بحثا أيضًا مستقبل حزب المؤتمر الشعبي العام، وأهمية دعم المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى جانب ضرورة مكافحة الإرهاب”.

وتابع أن “اللقاء ثمن ما قامت به المنطقة العسكرية الثانية، كنموذج في المناطق المحررة، وتحقيقها نجاحًا كبيرًا على الصعيد الأمني وتثبيت الاستقرار ومحاربة الإرهاب”.

ولفت بحاح إلى “سلسلة لقاءات عقدها خلال اليومين الماضيين، مع سفراء الولايات المتحدة وروسيا وتركيا، صبت جميعها باتجاه دعم جهود المجتمع الدولي لإيجاد أفق سياسي يساهم فيه جمع الأطراف نحو حل توافقي يخفف معاناة الشعب ويفتح فرصة للتمنية ومعالجة جراح الحرب”.