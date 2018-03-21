خسائر فادحة للحوثيين باشتباكات مع الجيش اليمني في صعدة

تجددت اشتباكات عنيفة، اليوم الأربعاء، بين قوات الجيش اليمني بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي وميليشيات الحوثي، شمال محافظة صعدة، معقل الحوثيين الرئيسي، مسفرة عن خسائر فادحة للميليشيات.

وقال مصدر عسكري: “إن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني، وميليشيات الحوثي في عدة مواقع في محور البقع بمحافظة صعدة شمال البلاد”، وفق ما نشره الموقع الرسمي الناطق باسم الجيش اليمني (سبتمبر نت).

وأضاف المصدر أن “عناصر الحوثي حاولت استعادة بعض المواقع الاستراتيجية التي خسرتها خلال المواجهات الأخيرة في المنطقة، غير أن قوات الجيش الوطني تصدت لها وأجبرتها على التراجع والانسحاب”.

وتابع: “شنّت قوات الجيش قصفًا مدفعيًا مكثفًا على مواقع الميليشيات المتمردة في المناطق نفسها، لصدّ الهجوم”.

في الوقت نفسه، قال المصدر إن “مقاتلات التحالف العربي، استهدفت عبر عدة غارات جوية محكمة، مواقع وتجمعات الحوثيين، في البقع، ومديريات باقم، وكتاف، ورازح”.

وأضاف: “خلفت المعارك وغارات التحالف عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي وتكبدت خسائر فادحة في العتاد والمعدات العسكرية”.