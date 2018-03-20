وزير الدولة صلاح الصيادي يعلن استقالته من الحكومة اليمنية

أعلن وزير الدولة اليمني صلاح الصيادي على صفحته في فيسبوك استقالته من الحكومة دون إبداء الأسباب.

وقال الصيادي على صفحته بموقع “فيسبوك”، الثلاثاء: “أعلن رسميا استقالتي من الحكومة بصورة نهائية، لأسباب سأذكرها لاحقًا”.

وتأتي استقالة الصيادي بعد يوم واحد فقط من استقالة نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية “عبدالعزيز جباري”، من منصبه.

وفي وقت سابق، قال جباري في لقاء مباشر على قناة “اليمن الفضائية” الحكومية، إنه قدم استقالته من منصبه كنائب لرئيس الحكومة، ووزير للخدمة المدنية، وسيظل في منصبه كمستشار للرئيس عبدربه منصور هادي.

فيما أوضح مصدر حكومي، أن “عبدالعزيز جباري قدم استقالته في الاجتماع الذي عقد الإثنين في العاصمة السعودية الرياض، وحضره نائب رئيس الجمهورية اللواء علي محسن الأحمر ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر”.

ووفقًا للمصدر، فإن الرئيس هادي رفض الاستقالة وحاول إقناع “جباري” بالعدول عن استقالته إلا أنه أصر عليها مما أدى إلى إنهاء الاجتماع.