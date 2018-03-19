الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في البيضاء ويقترب من مديرية الملاجم

أعلن الجيش الوطني اليمني يوم الإثنين تحقيق تقدم في منطقة برط العنان في محافظة الجوف، فيما تمكنت قواته من تحرير مناطق جديدة في محافظة البيضاء واقتربت من الوصول الى مديرية الملاجم.

وبحسب الموقع الرسمي للجيش الوطني فقد خاضت قوات الجيش التابع للشرعية بإسناد التحالف العربي معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي في منطقة برط العنان بمحافظة الجوف، مشيراً إلى أن القوات الشرعية حققت تقدماً ميدانياً جديداً.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني تواصل التقدم باتجاه معسكر طيبة الاستراتيجي بعد محاصرته، لافتاً إلى أن قوات الجيش تمكنت يوم الأحد من تحرير جبال الظهرة، وخط وجبل المهور، ومواقع الخور، وصيح المحيطين بالمعسكر.

وفي محافظة البيضاء تمكنت قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلات التحالف العربي من تحرير مواقع مهمة في جبل الظهر بين منطقتي ناطع والملاجم، في الوقت الذي يواصل فيه الجيش التقدم صوب منطقة ملاجم الاستراتيجية.