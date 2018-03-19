قرارات جديدة غير معلنة في اليمن بتعيين قادة ألوية

تداولت وسائل إعلام يمنية يوم الإثنين وثائق رسمية بقرارات رئاسية جديدة غير معلنة صدرت قبل أيام، ولم تنشرها وكالة الأنباء الرسمية التابعة للشرعية ، وتضمنت تعيينات في ألوية عسكرية.

ووفقاً للوثائق التي حصل “إرم نيوز” على نسخة منها فقد تم تعيين المقدم سليم سالم محمد ناصر قائداً للواء الرابع جماية منشآت وترقيته الى رتبة عقيد خلفاً للقائد السابق محمد علي أمذروي، وكذلك تعيين المقدم جلال عبدالغني أحمد أركان حرب اللواء الرابع حماية منشآت ويرقى إلى رتبة عقيد خلفاً للعميد الركن أحمد يحيى الردفاني.

فيما نص قرار آخر بتعيين العقيد سيف علي محمد القفيش قائداً للواء 115 مشاة في محافظة أبين، ويرقى إلى رتبة عميد، خلفاً للعميد الركن ناصر عبدربه الضمجي.

وألوية حماية المنشآت تتبع ألوية الدعم والإسناد أو ما يعرف بقوات الحزام الأمني التي ساهم التحالف العربي في تشكيلها مؤخراً في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة بالجنوب، عقب تحرره في منتصف العام 2015 .

وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها قرارات رئاسية باليمن بشكل غير معلن، فقد سبق وأن أثارت قرارات وتعيينات غير معلنة نشرت قبل أيام جدلا وغضبا شعبيا لا سيما المتصل بتشكيل محور عملياتي في بيحان تحت قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب.