بالفيديو.. قيادي في المقاومة اليمنية: “حزب الإصلاح” يستولي على رواتبنا

أصدر العقيد صالح حسين قمهدي الحميقاني، قائد جبهة الناصفة آل حميقان بمحافظة البيضاء اليمنية، اليوم الإثنين، بيانًا، حذّر فيه من منح حزب “الإصلاح”، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، أي رواتب أو مستحقات باسم المقاومة.

وقال في مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر موقع “تويتر” اليوم: “بيان صادر باسم مقاومة بيت الناصفة، نحن نحذّر من أي صرف معاشات لأي حزب لا يتبع المقاومة، وبالذات حزب الإصلاح”.

وأضاف: “حزب الإصلاح عنجهي وصرف معاشات لناس تبع الحوثي وناس ليس لهم صلة وهمش المقاومة، وأهم شيء المقاومة”.

انضمام حزب الإصلاح إلى عاصفة الحزم لأخذ الأموال والرواتب واتخاذ القرارات الرئاسية وتمكين اتباعه في السلك الدبلوماسي والعسكري دون أن يقدم اي نصر للتحالف وهناك من قادته من أخذ ملايين الريالات السعودية وذهب بها إلى تركيا.. ما الذي قدمه هذا الحزب ب انضمامه للعاصفة؟! pic.twitter.com/g3CyakXk6m — جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) March 19, 2018

وعلّق جمال بن عطاف، القيادي الجنوبي، على البيان قائلًا: إن “حزب الإصلاح انضم لعملية “عاصفة الحزم” التي تقودها المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن، لجمع الأموال والتعرف على القرارات الرئاسية والتوغل في السلكين الدبلوماسي والعسكري.

وقال بن عطاف، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم: “انضمام حزب الإصلاح إلى عاصفة الحزم لأخذ الأموال والرواتب واتخاذ القرارات الرئاسية، وتمكين أتباعه في السلك الدبلوماسي والعسكري”.

وأضاف أن ذلك جاء “دون أن يقدم أي نصر للتحالف، وهناك من قادته من أخذ ملايين الريالات السعودية وذهب بها إلى تركيا”.

وتساءل القيادي اليمني في تغريدته عن الفائدة من انضمام “الإصلاح لعاصفة الحزم، قائلًا: “ما الذي قدمه هذا الحزب في انضمامه للعاصفة؟!”.