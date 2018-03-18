مقتل 4 يمنيين واختطاف آخرين بسبب أزمة الغاز في مناطق الحوثيين

قتل أربعة يمنيين، (ثلاثة مدنيين وجندي)، إثر إطلاق مسلحي مليشيات الحوثي النار على تزاحم للمواطنين بمحافظة إب، من أجل الحصول على الغاز المنزلي الذي أصبح شبه معدوم في مناطق سيطرة الانقلابيين.

ونقلت مواقع محلية، عن شهود عيان، قولهم إن “خلافًا نشب بين المواطنين إثر تزاحمهم في طوابير لشراء الغاز المنزلي، من محطة بيع الغاز وسط مدينة إب، قتل على إثره أحد جنود قوات الأمن المركزي، وأصيب ثلاثة مدنيين آخرين”.

وأشار الشهود إلى أن “المدنيين الثلاثة الذين أصيبوا تم اختطافهم من قبل الحوثيين من مستشفى المجد، الذي نقلوا إليه لتلقي العلاج، قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة”.

وبحسب الإعلام المحلي، فإن سكان منطقة “السحول” التابعة لمديرية المخادر، بمحافظة إب، “عثروا على جثث المدنيين الثلاثة ملقاة قرب منزل الجندي القتيل، وعلى أجسادهم أكثر من 200 طلقة نارية”.

وفي سياق متصل، اختطف الحوثيون، الأحد، “عشرة مدنيين، من أمام محطة لتعبئة الغاز، في العاصمة اليمنية صنعاء، بسبب مطالبتهم بتوفير الغاز المنزلي”.

وتشير المصادر اليمنية، إلى أن “الحوثيين قدموا على متن ثلاث عربات عسكرية، واختطفوا المدنيين، أثناء وقوفهم في طابور الحصول على مادة غاز الطبخ، بدوار النصر بصنعاء، واقتادوهم إلى جهة مجهولة، بعد اعتدائها عليهم بالهراوات”.

ومنذ أكثر من أسبوعين، تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من اليمن، نقصًا حادًا في مادة الغاز المنزلي، وارتفاع كبير لأسعارها، ما تسبب في لجوء الكثير من الأسر اليمنية إلى استخدام الحطب للطبخ، عوضًا عن الغاز المنعدم.