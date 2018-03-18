الجيش اليمني يقتل 8 حوثيين باشتباكات عنيفة في تعز

قُتل 8 من ميليشيات الحوثيين، اليوم الأحد، في اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش اليمني وقعت في مديرية “الصلو” بمحافظة تعز.

وقالت مصادر عسكرية إن “الجيش اليمني صدّ هجومًا عنيفًا، شنته ميليشيات الحوثيين باستخدام المدافع الثقيلة، على مواقع تمركز قوات الشرعية، قبل أن تتمكن من صد الهجوم، وإجبار المتمردين على التراجع والانسحاب، وهو ما أسفر عن مقتل 8 من عناصر الميليشيات، وجرح آخرين”.

وأشارت المصادر إلى أن “القرى السكنية في مديرية الصلو تعرّضت لقصف مدفعي وصاروخي مكثف، من قبل ميليشيات الحوثيين، المتمركزة في دمنة خدير، وفي وادي الحسين بمحافظة تعز”.