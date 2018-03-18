الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في الجوف

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، من انتزاع عدة مواقع في محافظة الجوف شمال شرق البلاد، كانت تحت قبضة ميليشيات الحوثيين.

وقال الموقع الرسمي الناطق باسم الجيش اليمني:”نفذت قوات الجيش اليمني هجومًا واسعًا على مواقع الميليشيات في مديرية برط العنان شمال غرب الجوف، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع في جبال الظهرة الاستراتيجية، إضافة إلى تحرير خط وجبل المهور، ومواقع الخور وصيح”.

وأضاف:”تمكنت قوات الجيش اليمني، من السيطرة على المواقع التي كانت بحوزة ميليشيات الحوثيين، على وقع مواجهات عنيفة، تكبد فيها الحوثيون خسائر فادحة في الأرواح، والعتاد العسكري، إلى جانب خسارتهم للمواقع”.

وتابع:”نفدت مقاتلات التحالف العربي، بالتزامن مع هجوم الجيش، عدة غارات جوية، ساهمت بشكل كبير في ترجيح المعركة لمصلحة قوات الشرعية”.

ولفت الموقع إلى أن”قوات الجيش، وبإسناد من طيران التحالف العربي، باتت تفرض حصارًا خانقًا على الميليشيات الانقلابية في معسكر طيبة الاسم الاستراتيجي”.