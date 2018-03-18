نجل شقيق صالح يتهم جماعة الحوثي بسرقة أملاكه

اتهم يحيى صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، جماعة الحوثي، بسرقة مقتنيات منزله في محافظة صنعاء، عقب تعرضه للقصف.

وقال يحيى صالح، إن منزله الذي تعرض للقصف مرتين لم يسلم من الفقد والنهب والسرقة من قبل جماعة الحوثي.

وكشفت مصادر يمنية أن “جماعة الحوثي سرقت 7 مركبات إحداها ضد الرصاص بالقرب من منزل يحيى صالح في أحد أحياء مدينة صنعاء الراقية، فيما سرقت الجماعة مقتنيات أخرى في وقت سابق”.

وبين المصدر في حديث لـ”إرم نيوز”، أن “السيارات المنهوبة تم توزيعها لعدد من المشرفين الأمنيين، في حين أن السيارة المصفحة تم ضمها إلى موكب رئيس المجلس السياسي القيادي الحوثي صالح الصماد”.

وكانت جماعة الحوثي جمدت في وقت سابق من العام الجاري حسابات مصرفية لقيادات في حزب المؤتمر من بينهم يحيى محمد صالح، الذي يشغل منصب عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر.

ويعتبر يحيى صالح أحد الشخصيات العسكرية، حيث تولى منصب قائد الأمن المركزي، إبان الثورة اليمنية في العام 2011، قبل مغادرة البلاد وقتها، فيما عرف عنه العمل على “تحسين صورة الانقلاب في المحافل العربية والدولية”.