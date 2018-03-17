الحكومة اليمنية تقيل مسؤولًا عقب كشفه عن “كارثة وشيكة” في عدن‎

أقال وزير الداخلية اليمني التابعة للحكومة الشرعية أحمد الميسري مساء السبت مدير ادارة مركز احتجاز الوافدين غير الشرعيين بالعاصمة المؤقتة عدن العقيد خالد العلواني ، وأحاله للتحقيق ، عقب تصريحات كشف فيها الأخير عن “كارثة وشيكة” ستنفذها وزارة الداخلية في عدن وباقي المحافظات الجنوبية.

وكان العلواني كشف في وقت سابق عن تلقيه اتصالا من وزير الداخلية أمره فيه بإخلاء كافة المحتجزين في المركز الواقع في حي البريقة غرب عدن والذين يبلغ عددهم أكثر من 700 محتجز من الأفارقة الوافدين بطرق غير شرعية، كما طلب منه إخلاء المركز وتعليق نشاطه.

وأوضح العلواني أن من بين المحتجزين مصابين بمرض الإيدز، وبعضهم يشتبه بانتمائهم لتنظيمات متطرفة كـ”داعش” و”القاعدة” ، لافتاً أن الميسري أوقف مخصصات التغذية الخاصة باللاجئين الجمعة، كوسيلة للضغط على المركز بإطلاق سراحهم.

وسرعان ما جاء الرد من وزير الداخلية الذي أمر بإقالة العلواني وإحالته للتحقيق، وقال بحسب ما نشره الموقع الرسمي لوزارة الداخلية إن العلواني استغل المهاجرين غير الشرعيين في أعمال تتعارض مع المعاهدات و القوانين التي كفلت حقوق المهاجرين، كما أن قرار إحالته للتحقيق جاء استجابة لشكاوى إدارة حقوق الإنسان التابعة لوزارة الداخلية و منظمات المجتمع المدني بالانتهاكات التي يعاني منها نزلاء المركز .